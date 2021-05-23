Поддержку ветеранов обсудили на координационном совете Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло заседание краевого координационного совета по делам ветеранов. В этот раз заседание прошло в обновленном составе. Численность членом совета увеличилась. В состав совета вошли руководители ветеранских организаций УФСБ по Хабаровскому краю и командования 11 армии ВВС и ПВО Анатолий Панченко и Александр Курасов.

В рамках встречи поднимались вопросы, касающиеся единовременной денежной выплаты, которая в этом году выросла и составила от одной до десяти тысяч рублей. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев подчеркнул, что выплаты должны быть зафиксированы на таком высоком уровне и выплачиваться ежегодно.

- Также, одной из ключевых мер поддержки ветеранов является решение жилищных вопросов. Так, в этом году из городских и краевых бюджетов на ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны выделили 1,6 миллиона рублей, - сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Помимо прочего, члены совета обсудили важность патриотического воспитания подрастающего поколения и участие ветеранов края в патриотических мероприятиях.

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