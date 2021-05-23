Лучших наставников выбрали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне в Хабаровском крае вручили награды за лучшие практики наставничества. Участие в краевом конкурсе приняли 46 человек и организаций. Однако лучшими были названы лишь два человека и две организации.

- Наставничество – важный инструмент в любой работе. Оно позволяет поддержать молодые кадры, а опытным сотрудникам предприятий – передать наработанный опыт и полученные знания. Мы готовы поддерживать институт наставничества в регионе, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Заслуженные награды в номинации «Почетный наставник Хабаровского края» ушли в руки электрогазосварщика 6 разряда ООО «Специализированная многопрофильная компания в области подъемных сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-транспортные механизмы» Александра Баклана и заведующей иммуногематологической лабораторией, врача клинической лабораторной диагностики КГБУЗ «Краевой станции переливания крови» Анны Бакулиной. За «Лучшую практику наставничества» награды получили ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и УФСИН по Хабаровскому краю.

Предполагается, что конкурс станет ежегодным.

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