Летнюю трудовую смену открыли в Хабаровске. Фото: пресс-служба администрации Хабаровска.
В этом году в краевой столице для двух тысяч школьников организуют работу в 129 отрядах. Как и всегда, ребята поработают на социально значимых объектах, займутся благоустройством города, проведут спортивные и творческие мероприятия, окажут поддержку людям старшего поколения. В финале трудовой смены, после 19 августа, лучшие отряды наградят в рамках конкурса «Марш трудовых отрядов».
- Радует, что направлений для работы в городе множество. Уверен, что благодаря вашим стараниям Хабаровск станет еще уютнее и красивее. Желаю всем хорошо потрудиться и отлично отдохнуть, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Для студентов также стартовал трудовой сезон. Ребята смогут поработать по пяти направлениям: «Путина», «Путеец» «Проводник», «Строитель», «Вожатый», «Социолог». С начала работы студенческих отрядов в Хабаровске было создано больше пяти тысяч рабочих мест для студентов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: