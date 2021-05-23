Погода 24 мая: на Хабаровский края обрушится очередной циклон Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вчера, 23 мая жителям Хабаровского края на мобильные телефоны поступили сообщения от ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с предупреждением об ухудшении погодных условий. По региону ожидаются осадки в виде дождя, причем разной интенсивности, ветер усилится, порывы будут достигать большой скорости.

- В Хабаровске пройдет дождь, температура днем будет от +16 до +18 градусов. Ветер усилится до 9 -14 метров в секунду, - сообщили синоптики из дальневосточного УГМС. – Южные районы Хабаровского края сегодня ожидают сильные дожди и грозы. Дневные температуры дойдет до отметки в +21 градус. Ветер усилится.

В центральных районах – сильный дождь, гроза. Днем лишь до +18 градусов. Порывы ветра до 20 метров. А вот на севере Хабаровского края осадки снова ждут в виде снега и дождя. температурный фон днем в этой части края колеблется от +8 до +13 градусов. Порывы ветра могут доходить до 22 метров в секунду.

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