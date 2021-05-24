Коронавирус забрал жизни еще двоих жителей Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжает хозяйничать коронавирусная пандемия. К несчастью, за прошедшие сутки, 23 мая, инфекция лишила жизни еще двоих жителей региона. Четверо пациентов пребывают в тяжелом состоянии, один из них дышит посредством аппарата ИВЛ. Медики борются за их жизни, делая все возможное, чтобы вирус отступил. Всего же за сутки в крае заболели 26 человек, а выздоровели 39. Об этом сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края.

- В краевой столице число заболевших за сутки дошло до 20. В Хабаровском районе заболели трое, и по одному заболевшему зафиксировали в Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах края, - сказали в минздраве.

В крае продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В Израиле, например, привилось 70% населения, там отменен масочный режим. Нация достигла формирования коллективного иммунитета. Что же касается нашего региона, то прививку поставили пока чуть больше 106 тысяч человек. Кампания продолжается. Для достижения цели формирования общего иммунитета в регионе нужно привиться 613 тысячам людей.

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