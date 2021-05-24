В 49 домах Хабаровска отключили горячую воду Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске по состоянию на утро, 24 мая, горячую воду не подают в 49 домов и в пять социальных объектов. Как пишет администрация города Хабаровска, воду отключили по разным причинам. Сегодня же, с восьми часов утра и до полуночи стартуют гидравлические испытания на третьей теплоэлектростанции. Так, без горячей воды будут «сидеть» 2046 домов и 126 соцобъектов.

- За минувший день с городских дорог вывезли больше 70 кубов грязи. На трассе случилась 21 авария, в краевой столице зарегистрировано два пожара и четыре возгорания, - сообщает мэрия. - В домах города не работают 57 лифтов.

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