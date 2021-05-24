Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в Instagram 26 мая
Фото: Социальные сети
Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, опубликовал сообщение о проведении прямого эфира в социальной сети Instagram 26 мая. Начало трансляции намечено на 19 часов вечера. В своем посте глава региона призвал подключаться к трансляции, а в комментариях уже можно задавать вопросы. Каждый житель региона может присоединиться.
В комментариях к сообщению Михаила Дегтярева уже посыпались вопросы от жителей. Среди особенно волнующих - здравоохранение, дорога на Хор, а еще был написан вопрос о стоимости билетов на аттракционы в парке «Динамо». Жители сетуют на высокую цену и невозможность нормально отдохнуть, например, бабушкам с внуками, потому что дорого. Множество вопросов касается цен на бензин и на продукты.
Михаил Дегтярев будет отвечать на вопросы жителей в прямом эфире.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: