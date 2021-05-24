Санавиацией эвакуировали ребенка из поселка Литовка в Хабаровск -"Фото Хабаровский АСЦ МЧС России"

Сотрудники авиационно-спасательного центра МЧС России в очередной раз совершили санитарный авиарейс и помогли человеку оперативно получить медицинскую помощь. Вызов поступил из поселка Литовка, где в помощи медиков нуждался ребенок. 22 мая в четыре часа дня вертолет Ми-8 вылетел из краевой столицы, а уже через 25 минут приземлился в Литовке.

На борту находились врачи территориального центра медицины катастроф. Они приняли девочку у медиков и сопровождали ее на протяжении всего полета, отслеживая, чтобы состояние здоровья не ухудшилось. Полет прошел нормально, по прибытии ребенка сразу же передали сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщили в Хабаровском АСЦ МЧС России.

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