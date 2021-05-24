Два города Хабаровского края поборются за звание лучших в стране -"Фото администрация Советской Гавани"

В текущем году от Хабаровского края на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будут представлены стразу два города - Амурск и Советская Гавань. Об этом сообщили в ЦУР Хабаровского края.

Шансы выиграть достаточно высоки, ведь в 2021 году в рамках конкурса в два раза увеличилось количество победителей - с 80 до 160. Пропорционально вырос общий премиальный фонд - с пяти миллиардов до 10 миллиардов рублей. Каждого победителя ждет грант, который можно будет потратить на реализацию его проекта.

Напомним, что конкурс проходит с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время победителями стали 240 проектов. До конца 2024 года список должен вырасти до 480.

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