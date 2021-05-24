Ударил приятеля ножом в лицо и грудь житель Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае перед судом предстал житель поселка Заветы Ильича по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщает прокуратура Хабаровского края, мужчина ударил ножом приятеля, но вины в суде не признал. В итоге он лишится свободы на шесть лет.

- Суд установил, что год назад двое мужчин вместе употребляли алкоголь и поссорились. Во время конфликта один ударил второго ножом в лицо и грудь. Однако своей вины мужчина не признал, он сказал суду, что его приятель оговорил, - сообщили в прокуратуре.

Однако суд получил достаточные доказательства для признания его виновным. В итоге мужчина поедет в места лишения свободы на шесть лет. Причем отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.