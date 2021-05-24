Хабаровчане собрали за субботу почти две тысячи мешков мусора Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в минувшую субботу, 22 мая, состоялся общественный городской субботник. В нем приняли участие порядка 24 тысяч хабаровчан. В числе активистов были сотрудники администрации города, военные, трудовые коллективы, студенты, школьники, сотрудники управляющих компаний и просто неравнодушные люди. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Как рассказали в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилого фонда, в рамках мероприятий был проведен ремонт 23 детских и спортивных комплексов, 27 мусорных площадок. Выполнена уборка в 37 скверах и парках. Мусор вывезен с 78 бесхозных территорий, ликвидировано 30 свалок. За день собрано почти две тысячи мешков, - сообщили в мэрии.

Зеленому убранству краевой столицы уделили в эту субботу особенное внимание. Новую жизнь получили 280 саженцев и свыше трех тысяч цветов. Как отмечают в мэрии, план был перевыполнен, но работа все еще кипит и будет кипеть до конца мая.

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