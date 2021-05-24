Жениться стало модно: в Хабаровском крае резко увеличилось количество регистраций браков

Жениться стало модно: в Хабаровском крае резко увеличилось количество регистраций брака Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае резко увеличилось число регистраций браков, лишь за апрель в регионе узаконили свои отношения 678 пар. А за 15 мая, в Международный день семьи, 51 пара стала мужем и женой. Если сравнивать показатели с прошлым, пусть и ковидным годом, то количество выросло на 114 браков. Скорее всего, такая вспышка случилась из-за снятия ограничений, когда жителям края разрешили устраивать торжественные церемонии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Вероятно, люди откладывали долгожданное событие на более подходящий для этого период, а апрель 2021 года как раз и стал таким месяцем, - добавили в правительстве.

В Международный день семьи всплеск увеличил статистику на 35%. К слову, больше пар зарегистрировано в краевой столице, здесь за апрель заключили 307 браков, затем в лидерах Город юности - 112 пар «узаконились».

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