У сироты украли почти 300 тысяч рублей с карты в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае перед судом предстанет житель района имени Лазо, которого обвиняют в краже с карты студента крупной суммы денег. Как выяснилось, обвиняемый уже неоднократно был привлечен к ответственности за свои поступки. В полицию обратилась сотрудница учебного заведения с информацией, что с карты студента могли пропасть деньги. Органы организовали проверку и выяснили, что в 2020 году карту у него украли и сняли с нее деньги - 285 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Оперативники выяснили, что к краже причастен студент этого же колледжа, но обучающийся на старшем курсе, - добавили в УМВД. - Дело было возбуждено. Студент в краже признался и рассказал, что потратил деньги на развлечения, алкоголь и дорогие телефоны.

Расследование завершилось. Дело направлено в суд на рассмотрение.

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