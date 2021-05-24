У сироты украли почти 300 тысяч рублей с карты в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае перед судом предстанет житель района имени Лазо, которого обвиняют в краже с карты студента крупной суммы денег. Как выяснилось, обвиняемый уже неоднократно был привлечен к ответственности за свои поступки. В полицию обратилась сотрудница учебного заведения с информацией, что с карты студента могли пропасть деньги. Органы организовали проверку и выяснили, что в 2020 году карту у него украли и сняли с нее деньги - 285 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
- Оперативники выяснили, что к краже причастен студент этого же колледжа, но обучающийся на старшем курсе, - добавили в УМВД. - Дело было возбуждено. Студент в краже признался и рассказал, что потратил деньги на развлечения, алкоголь и дорогие телефоны.
Расследование завершилось. Дело направлено в суд на рассмотрение.
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