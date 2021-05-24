В Хабаровске увековечили память о враче-нейрохирурге Ким Вон Ги Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске торжественно открыли мемориал памяти нейрохирурга Ким Вон Ги. Доску повесили на фасад второй краевой больницы. В торжественной части открытия участвовали министр здравоохранения, мэр, родственники и коллеги врача. Ким Вон Ги проработал в этой больнице 40 лет. Врач специализировался на сложнейших операциях на мозге, на опухолях, патологиях и прочем. Врач обучал молодых коллег, которые теперь применяют полученные знания на практике. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В числе учеников врача - нынешний главврач второй краевой Михаил Космачев. Он рассказал, что долгое время проработал с Ким Вон Ги и многому у него научился, всегда внимал его советам и перенимал опыт. Главврач вместе с Ким Вон Ги оперировал людей.

Вторая краевая больница планомерно растет и развивается. Каждый год здесь делают порядка 11 тысяч операций разных уровней сложности.

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