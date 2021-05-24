Погода 25 мая: в Хабаровске пройдет небольшой дождь, днем до +18 градусов Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Неделя будет сложной для любителей тепла. В Хабаровске, как и вчера, сохранится прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется максимум до +18 градусов. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений, до 12 метров.

- Наиболее комфортная погода будет стоять в южных районах региона. Там местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +20 градусов. Ветер ожидается южного направления, 4-9 метров в секунду. В центральных районах также будет относительно тепло. Днем температура может подняться до +19 градусов. Ветер будет разных направлений, от 4 до 10 метров. Местами ожидаются кратковременные дожди, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северных же районах помимо дождя ожидается мокрый снег. Без осадков останется только Охотский район. Днем воздух прогреется максимум до +10 градусов. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений, от 6 до 14 метров. На побережье Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов будут порывы от 15 до 23 метров.

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