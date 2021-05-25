Коронавирус забрал еще одну жизнь в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередные сутки в регионе прошли не самым лучшим образом. Еще одну смерть зарегистрировали медики края. До сих пор в тяжелом состоянии находятся четыре пациента, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки, 25 мая, в крае зарегистрировано 27 новых случаев.

- Большинство заболевших - 24 человека - обнаружено в Хабаровске. Еще два случая зарегистрировано в Амурском районе и один в Комсомольске-на-Амуре. Выздороветь удалось 28 пациентам, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По последней информации, на лечении в Хабаровском крае находятся 1637 человек. Из них 369 лечатся в госпиталях, а 1268 - амбулаторно.

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