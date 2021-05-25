Несовершеннолетний выпал с третьего этажа отеля во время тусовки в Хабаровске

Несовершеннолетний упал с третьего этажа отеля во время тусовки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 23 мая, в гостинице «Олимпик» отдыхали несовершеннолетние ребята. По неподтвержденной информации, молодые люди сняли номер самостоятельно и отмечали день рождения одного из товарищей. В какой-то момент вечеринки компания недосчиталась одного из тусовщиков. Из окна третьего этажа выпал 17-летний подросток.
- В ходе проверки мы оценим правомерность нахождения несовершеннолетних в гостинице без взрослых. Кроме того, проверка пройдет и по факту своевременности сообщения о случившемся уполномоченными должностными лицами в компетентные органы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
По предварительным данным, пострадавший находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
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