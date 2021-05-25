Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 24 мая, в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу представители министерства здравоохранения региона сообщили, что в край поступила первая партия вакцины «КовиВак».

- Буквально перед заседанием поступила информация, что от института имени Чумакова города Санкт-Петербурга в Хабаровский край доставлена партия вакцины. Вскоре мы распределим ее по медучреждениям региона. Благодаря температуре хранения +2… +8, решается вопрос обеспечения вакциной отдаленных районов края, - сказала Нина Осипова, заместитель начальника отдела минздрава Хабаровского края

Сейчас в регионе привились уже 107 тысяч человек. К уже использующимся вакцинам «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона» добавится и новая - «КовиВак».

Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что уже на этой неделе необходимо решить вопрос о выделении дополнительного выходного для привившихся жителей края.

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