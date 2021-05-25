Медработники Хабаровского края работают в двух очагах коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 191 случай заражения коронавирусом. Подавляющее большинство случаев приходится на Верхнебуреинский и Хабаровский районы. Так, в поселке Алонка Верхнебуреинского района сохраняется карантин. Распространение заболевания началось с одной семьи. Не менее печальная обстановка и в селе Тополево Хабаровского района. Там очаг коронавируса разросся из школы. Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия.

Как сообщила Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, около трети заболевших за минувшую неделю - лица старше 60 лет.

- Поэтому мы и говорим так много о вакцинации и ее важности. Людям старшего поколения необходимо прививаться в числе первых. Для многих такая мера жизненно необходима. Например, в Аяно-Майском районе к вопросу вакцинации подошли очень серьезно. Там прививку сделали уже 60% населения района. Такой подход - правильный, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

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