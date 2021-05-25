От воды освободился Николаевский район Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас в Хабаровском крае паводок одолевает четыре района. В Николаевском районе ранее затопленные территории полностью освободились от воды. Сейчас там оценивается ущерб, а с населения собираются заявления на выплаты.

- У Новосоветского уровень реки Уссури поднялся на 25 сантиметров выше неблагоприятной отметки. Уже сейчас регистрируется спад. В течение двух суток вода уйдет на 10-20 сантиметров. К 26-27 мая до семи метров поднимется река Уда у села Удское. Угрозы хозяйственным объектам нет. Уровень Амура у Хабаровска за последние сутки вырос на пять сантиметров и составил 365 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас затоплен один участок дороги длиной 50 метров и глубиной 45 сантиметров в селе Гейтер Комсомольского района. В районе имени Лазо подтоплены 19 участков в селах Второй Сплавной Участок и Переяславка. Два земельных участка подтопило в селе Корсаково-2 Хабаровского района. В поселке Ургал Верхнебуреинского района вода заняла два участка дорог длиной 70 и 110 метров.

Напомним, что к началу июня у Хабаровска Амур может подняться до неблагоприятной отметки в 4,5 метра.

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