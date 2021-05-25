Тарон Григорян: «Нужно жить удобно, достойно и неконфликтно» Фото: Максим МОЛОТОВ

Тарон Ролантович Григорян закончил ДВГУПС по специальности «инженер-механик». Солист мужского квартета «Триумф», владеет несколькими языками, в Хабаровске занимался бизнесом. Является депутатом городской думы от избирательного округа №10. Член комитетов по бюджету и социальной политике. В беседе с корреспондентом «КП Хабаровск» он рассказал, как в своем избирательном округе он решает проблемы избирателей.

- Почему вы - натура творческая с одной стороны и человек, получивший специфичные знания в точных науках с другой, решили проявить себя на поприще общественной деятельности и политики? Как вы вообще попали в депутатский корпус?

- Не люблю патетику, но отвечу честно - в политику пошел из патриотических побуждений. Вот без шуток. Я хабаровчанин, Хабаровск люблю всей душой, считаю его своей родиной и хочу сделать для него максимум полезного. Я говорю прописные истины про то, что молодежь здесь имеет мало стимулов и площадок для творческого развития, что она уезжает. Имею в виду творчество - не только как музыку, но и научные разработки, исследования. Возможно, только мне об этом и говорить, потому что я человек молодой, хотя и вполне состоявшийся. Я много разъезжаю по стране. Время от времени попадаю в места, где для молодежи созданы «лифты», условия для самореализации, где инициативы студентов, выпускников вузов и колледжей встречают у людей, принимающих решения, понимание и поддержку. В этом смысле Хабаровск нельзя сравнить с Казанью, Омском или, тем более, Санкт-Петербургом. Там есть Понимание проблем молодежи - именно с большой буквы. У нас же в Хабаровске едва чувствуется - и то не всегда - какой-то интерес. Врио губернатора на уровне края пытается изменить эту порочную тупиковую парадигму отношения к молодому поколению как к чему-то неопытному, глупому, не способному созидать. На уровне муниципалитетов все остается по-прежнему.

- Тарон, вы говорите о некоей стратегии молодежной политики. Но ведь живем мы не в стратегической, а в оперативной реальности. Со всеми ее наркопритонами, помойками, убитыми дорогами, хаотичными парковками. Тут-то как молодежь нам поможет?

- А тут я начинаю говорить уже как депутат Тарон Григорян. Энергию молодых можно в разные русла направлять. Беру пример своего избирательного округа №10. Мне с территорией, в общем, повезло. Это микрорайон напротив центра «Броско Молл». Он считается благополучным. Однако общегородские болезни, о которых вы упомянули, имеют место и здесь. Наркопритоны. Составить карту точек торговли проклятым зельем не составило труда. Местная молодежь - и не только она - их знает. Десяток адресов по депутатскому обращению передали в полицию - наркомания в районе резко снизилась. То же самое с парковками. Ставят где попало. Прямо перед входами в подъезд. Мы организовали группы волонтеров из местных, которые регулярно дежурят в микрорайоне. Регулируют, так сказать, парковочную обстановку. Сразу стало порядка больше. А собаки? Бродячих псов целые стаи покоя не давали. Взялись за эту проблему, нашли контакты не только зоозащитников и городской службы, кто этим занимается, но и организовали отлов и распределение животных. Кого в частные руки пристраиваем, многих на разные базы отдаем, они там приживаются, несут охрану. И еще много подобных примеров. Ядро инициативных горожан - молодые люди. По сути, мы показываем всем остальным, как жить в микрорайоне удобно, достойно и неконфликтно.

- Работа депутата - это постоянные встречи с избирателями по их обращениям. Много этой рутины, столь необходимой людям?

- Много. У меня есть приемная, только я не люблю сидеть на месте. У меня другой подход: решать вопросы максимально быстро и максимально эффективно. Я - такая ходячая приемная. На своем участке мной и моими помощниками постоянно расклеиваются объявления с номером телефона, инстаграмом, телеграмом, фейсбуком и другими сетями, по которым со мной можно связаться. Возникла проблема - мне звонят жители, я тут же приезжаю и делаю все, чтобы проблему решить. Поверьте, это эффективнее, чем скучать в офисе. Приходится, конечно, делать кучу бумажной работы, запросы отправлять, вести официальную переписку. Это необходимость. Но главное - действовать на пользу другим. В этом я полностью согласен с нашим врио - дела важнее слов.

- Ясно. А у человека действия Тарона Ролантовича Григоряна есть депутатская мечта?

- Есть, и она - высокого полета. Основной деятельностью, которую я сейчас веду, является претворение в жизнь моего проекта побратимства Хабаровска с армянским городом Гюмри. Российские жители его могут знать под именем Ленинакан - тот самый, что жестоко пострадал от землетрясения 1988 года. Сейчас Гюмри - это второй по величине город Республики Армения. Это моя сокровенная мечта - сделать наши города побратимами. Я уже давно этого добиваюсь, и сегодня проект находится, чтоб мне не сглазить, в финальной стадии.

- Что побратимство может дать такому далекому от нас городу как Гюмри?

- Больше всего побратимство даст как раз Хабаровску. Первый момент - сотрудничество университетов этих городов. Обмен студентами. В Гюмри базируются крупнейшие филиалы семи общеармянских университетов и академий с мощными международными связями. Армения - цифровое государство, там находится второй в мире университет «Майкрософт». Армянские специалисты готовы делиться с хабаровчанами доступными им технологиями. Второе - сотрудничество инвестиционное. Не секрет, что армянские бизнесмены ведут бизнес по всему миру. Многие из них родом из Гюмри. Они могли бы делиться опытом с дальневосточниками - как вести прибыльные дела на международном уровне в сложных условиях. Поверьте - в этом армянам нет равных. В-третьих, сотрудничество культурное. В Армении много театров, сценических площадок, армянские джаз-бэнды гремят на международных сценах. А туризм? Дальний Восток, Хабаровский край - прекрасные туристические места. А от Гюмри до Черного моря меньше 150 километров. Детские группы можно возить на отдых. Не будем забывать и про геополитику. В Гюмри находится 102-я ордена Александра Невского российская военная база. Это один из самых южных форпостов России и один из самых мощных. Наши города должны плотно дружить. Международные отделы мэрий Хабаровска и Гюмри находятся в постоянном контакте.

- И вы растете в этом направлении?

- Да. Я расту. И готов расти дальше. На безвозмездной основе. Поймите, я считаю Хабаровск своей родиной. Я хочу, чтобы хабаровчане участвовали в процессах по налаживанию своей собственной жизни.