Восемь человек удалось спасти во время пожара в магазине Хабаровска Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В ночь с 24 на 25 мая по улице Дзержинского произошел пожар в магазине, расположенном в жилом доме.

- По приезде пожарные сначала не обнаружили возгорание, так как визуально никаких признаков не было. Но изучив помещения, специалисты обнаружили возгорание в магазине. Внутри горела мебель и офисная техника, а дым заполнил ближайший подъезд. Сразу после обнаружения очага горения спасатели проверили подъезд жилого дома. Оттуда удалось вывести восемь человек. В течение получаса пожарные ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 12 квадратов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В тушении огня приняли участие 17 человек и пять единиц техники. Причины будут названы позже.

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