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Общество25 мая 2021 12:00

Жительнице Большого Уссурийского острова оперативно оказали медицинскую помощь

В транспортировке помогли сотрудники центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Жительнице Большого Уссурийского острова оперативно оказали медицинскую помощь

Жительнице Большого Уссурийского острова оперативно оказали медицинскую помощь

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня утром, 25 мая, пожилой жительнице Большого Уссурийского острова стало плохо. Она сделала звонок в центр медицины катастроф. Так как сейчас добраться до острова можно только по воде, было принято решение обратиться к сотрудникам центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Сначала на катере на остров доставили медиков. Осмотрев больную, медработники решили госпитализировать женщину. Пациентку вместе с докторами доставили в краевую столицу, где на берегу их встретила карета скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Транспортировка заняла около часа времени.

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