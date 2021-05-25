Погода 26 мая: в Хабаровске пройдет небольшой дождь Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон и принесенная с ним холодная порция воздуха пока еще не покинули территорию Хабаровского края. Вчера в небе еще проскальзывало кое-где солнце, а сегодня полотно уже совсем затянуло. На улице пасмурно и прохладно. В Хабаровске, например, днем воздух прогреется лишь до +15 градусов, правда и ветер будет не особенно сильным, 4-9 метров в секунду. И может пройти кратковременный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- в южных районах региона местами кратковременные дожди, температура ночью от +3 до +8, а днем здесь потеплее, до +20 градусов, ветер западный 7-12 метров в секунду, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Что в центральных, что в северных районах возможны осадки. Правда в центре температура может подняться до +16 градусов, а на севере максимум до +9.

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