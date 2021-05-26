Больше двух тысяч домов Хабаровска «сидят» без горячей воды Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске на утро 26 мая без горячей воды остаются 2029 жилых домов и 128 соцобъектов. Как сообщает администрация Хабаровска, отключена вода в домах по разным причинам. Так, одной из них остается проведение работ на тепломагистрали №3. Почему отключена горячая вода еще в одном доме, не уточняется.

Общая обстановка в городе на 26 мая: дороги продолжают убирать от мусора и песка, пешеходные дорожки подметают, прибордюрные зоны очищают.

За минувшие сутки в городе случилось 22 дорожные аварии, 28 автомобилей забрал эвакуатор. В краевой столице произошло два пожара и два возгорания.

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