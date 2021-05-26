Треть хабаровчан предпочитает общаться по телефону в 4G -"Фото МегаФон"

Треть абонентов «МегаФона» в Хабаровском крае при голосовых вызовах использует Voice over LTE (VoLTE). Эта технология позволяет говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии, а также обеспечивает значительно более высокое качество передачи звука. При этом количество соединений через VoLTE в сети «МегаФона» в Хабаровском крае стабильно растет и менее чем за год достигло уже 40% от общего числа вызовов.

Оператор запустил эту технологию в своей сети в регионе летом прошлого года, и абоненты сразу оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом - использовать навигатор в машине, просматривать сообщения в мессенджере, отправлять файлы по почте и т. д. А повышенная скорость звукового потока придала голосу очень чистое и естественное звучание. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения. При этом интернет-трафик, включенный в тариф, не расходуется. К тому же эта технология экономит расход аккумулятора смартфона.

- Уже в первый месяц после того, как мы запустили «голос» в 4G, пятая часть всех разговоров в нашей сети шла через VoLTE, - отмечает директор Хабаровского отделения «МегаФона» Денис Трофимчук. - Сейчас продолжительность разговоров в 4G превысила треть от всего голосового трафика. Эту технологию поддерживают многие современные смартфоны, и она доступна везде, где есть сеть четвертого поколения. А в Хабаровском крае почти 90% населения, включая жителей небольших сел и поселков, проживают в зоне покрытия 4G «МегаФона».

Самые активные пользователи VoLTE - владельцы iPhone. Технологией пользуется 40% всех обладателей смартфонов Apple. Среди тех, кто использует Xiaomi, этот показатель составляет 35%, Samsung и Honor/Huawei - по 30%.

Активировать VoLTE можно самостоятельно в настройках гаджета. Однако зачастую пользователям ничего делать не нужно: технология включается автоматически.