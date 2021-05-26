За детский отдых возвращают половину стоимости в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала программа возврата половины стоимости за путевку в детский лагерь. Путевка покупается по карте «Мир», компенсация будет зачислена туда же в течение пяти дней. Есть и ограничения - вернет государство не больше 20 тысяч рублей за путевку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Детей отправить в лагерь по этой программе можно с 25 мая по 15 сентября. Причем ребенок может ездить не один раз за период. Если в семье в лагерь поедет несколько детей, то за каждую путевку будет производиться кэшбэк, - добавили в правительстве. - Также не важно, какой возраст у ребенка, возврат будет происходить по каждой путевке.

Узнать, какие лагеря участвуют в программе, какие туроператоры и агрегаторы занимаются продажей путевок, можно на сайте мирпутешествий.рф. Родителей предупреждают, что прежде чем купить путевку, необходимо убедиться, входит ли запланированный лагерь в программу, также нужно убедиться, что туроператор продает путевку по программе.

Особое внимание уделить программе стоит тем родителям, которые купили путевки еще до старта программы. Им также будут возвращать половину стоимости путевки, но для этого нужно будет после 15 июня подать заявку на «Госуслугах», предъявив документ об оплате.

Получить всю необходимую информацию по программе можно на горячей линии Ростуризма или на сайте мирпутешествий.рф. Напомним, о введении такой программы распорядился президент страны Владимир Путин. В программу вошло порядка тысячи лагерей, причем как государственных, так и коммерческих.

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