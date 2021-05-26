Виновный за разрушение дамбы в Комсомольске может получить два года исправительных работ Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дело главного специалиста отдела капитального строительства технического надзора КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» передали в суд. Из-за непрофессиональных действий сотрудника ведомства в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году защитная дамба была разрушена в период паводка. Как ответственный за качество выполненных работ обвиняемый не проконтролировал действия строителей.

- С октября 2017 года по август 2019 года обвиняемый не провел строительный контроль и приемку возведенных конструкций, влияющих на безопасность дамбы, не установил, что песок и размер камня не соответствуют требованиям проектной документации, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В результате такого безответственного поведения чиновника осудят по статье УК РФ «Халатность». Максимальное наказание - до двух лет исправительных работ. Из-за действий подсудимого бюджет региона понес ущерб в 43 миллиона рублей, а разрушенный участок дамбы подлежит восстановлению.

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