По тысяче рублей за талант будут давать детям в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Бикинском районе Хабаровского края продолжается реализация поддержки талантливой молодежи. С мая по декабрь детям будут платить каждый месяц по одной тысяче рублей. Стипендиаты - творческая молодежь в области культуры и искусства. Поддержку оказывают с 2017 года. В очередной раз в торжественной обстановке были вручены стипендии в рамках отчетного концерта школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Среди награжденных Дарья Коваленко, Алина Логинова, Вероника Новикова, Александр Чернушевич, Маргарита Шелопугина, - добавили в правительстве. - Глава района отметил, что школа - гордость района, а местные таланты часто становятся лауреатами разных конкурсов.

Также глава района поблагодарил преподавательский состав за высокий уровень подготовки ребят. Напомним, в детской школе учатся порядка 400 ребят. Для них в школе есть все необходимое.

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