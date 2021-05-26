Выплаты на детей от 3 до 7 лет начали поступать в повышенном размере в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

В Хабаровском крае начались выплаты повышенного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Уже сейчас к выплатам представлены почти девять тысяч детей. Причем на большую часть из них, а именно на 7161 ребенка выплата придет в максимальном размере, то есть по 17114 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- С апреля текущего года в зависимости от доходов семьи выплаты могут увеличиться до 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Это поможет семьям переступить черту бедности, - отметили в правительстве. - По новым правилам расчет произведут за весь период с начала текущего года.

На данное время на перерасчет подано 27821 заявление, по 12401 принято решение. Положительное - по большинству. Остальные заявления рассматривает соцзащита. Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ или непосредственно в соцзащите.

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