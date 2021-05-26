«Делаем хорошее дело, а себе - гадим», - мэр Сергей Кравчук

Депутаты городской думы Хабаровска коснулись одного из самых болезненных вопросов – состояния ливневых канализаций Фото: Максим МОЛОТОВ

Депутаты городской думы Хабаровска коснулись одного из самых болезненных вопросов жизни краевого центра, а именно - состояния ливневых канализаций. Каждый более или менее продолжительный ливень вызывает в нескольких районах города потоп. А даже незначительное повышение уровня Амура прекращается в настоящую ЧС.

- Где-то в 2016 году отменили выдачу технических условий из управления дорог и внешнего благоустройства. В этих ТУ прописывались в том числе мероприятия по отводу поверхностных вод. С этого момента управление не контролирует устройство отвода поверхностных вод при строительстве объектов. На сегодняшний день управление дорог и внешнего благоустройства может дать только рекомендации, которые не обязательны к исполнению. Проверять проектное решение по отводу поверхностных вод полномочий нет, - заявила Мария Огненная, депутат городской думы по избирательному округу №26.

Мария Леонидовна подняла вопрос, юридическая подоплека которого сама по себе стала новостью для многих депутатов. Оказалось, к ливневке подключаться вовсе не обязательно.

- Изначально по предложению бизнес-сообщества была упрощена процедура так называемых «излишних требований». Было убрано 12 позиций. В частности, убрано согласование инженерных коммуникаций на присоединение к ливневке. На сегодня в действующем законодательстве говорится: технические условия обязан выдавать собственник и балансодержатель ливневой канализации. Поэтому там, где она вообще есть и поставлена на баланс, вам техусловия дадут. Во всех остальных случаях проблема сохраняется, - сказал Сергей Сергейчук, заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.

Получается странная и даже пугающая ситуация - застройщики обеими руками за подключение к ливневке, но в реальности подключаться к ней необязательно. И они не подключаются. Это дополнительные расходы - и немалые, плюс затягивается время на получение разрешения на строительство. Как выразился мэр Сергей Кравчук, «с одной стороны мы делаем хорошее дело - уменьшаем сроки получения документов на строительство, с другой - сами себе, прошу прощения, гадим».

Проблема, которую подняли городские депутаты, стратегическая и лежит уже не в области каких-то технических норм. Это проблема справедливости. Раньше застройщик сам монтировал все сети у себя на площадке. А сегодня он приходит на все готовое и только возводит жилье. Бюджет муниципалитета тащит на себе все расходы по строительству коммуникационных сетей, а контролировать их не может.