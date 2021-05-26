Бесплатно сходить в хабаровский зоосад смогут дети 1 июня
Фото: Евгения ГУСЕВА
В хабаровском зоосаде в День защиты детей пройдет акция. Прийти в гости к животным дети смогут в этот день бесплатно. Ждут юных жителей региона с 11 до 17 часов. В обычные дни зоосад работает с 10:00 утра до 18:00 вечера. Отдыхает зоосад по понедельникам. Об этом сообщили на официальной странице социальной сети Instagram учреждения.
- В этот день ребят ждет театрализованное представление «Сказочная тайга», игры и развлечения. Также на территории оборудуют арт-площадки, запустят беспроигрышную лотерею и проведут фестиваль мороженого, - добавили организаторы.
Приехать на праздник детства могут все дети от нуля до 17 лет.
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