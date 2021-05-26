«Запускаем флагманский проект «Дом дальневосточника»: Михаил Дегтярев взялся за сферу жилищного строительства Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, отчитался перед депутатами Законодательной думы края о работе в сфере жилищного строительства. Одной из важнейших тем, волнующих жителей региона, является жилье. За минувший год в крае ввели в эксплуатацию 229 тысяч квадратов жилья. По поручению президента страны региону нужно выйти на объем в миллион квадратов ежегодно. По плану край выйдет на эту цифру к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Основным инструментом наращивания темпов строительства власти считают комплексное освоение участков. Сейчас в краевой столице есть шесть таких площадок. В том числе «Ореховая сопка», которая может обеспечить миллионом квадратов жилья. Финансирование будет привлекаться.

В качестве инициативы глава региона назвал запуск флагманского проекта «Дом дальневосточника». Проект будет реализовываться на основе деревянного домостроения, из собственного сырья.

- Ставлю задачу правительству края - развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года. И выйти на выпуск тысячи домокомплектов в год, - сказал Михаил Дегтярев.

В числе тем прозвучала проблема обманутых дольщиков. Главной задачей обозначено скорейшее заселение людей в новые квартиры, и необходимые меры для этого предпринимаются. Аварийное жилье также стало одной из заявленных тем. Сроки расселения по соглашению с фондом содействия реформированию ЖКХ должны сократиться.

Затронута была тема обеспечения жилплощадью детей-сирот. В регионе заработала система, по которой люди получают компенсацию за покупку квартиры.