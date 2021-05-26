Погода 27 мая: в Хабаровске не будет осадков и жары Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Кажется, погода в краевой столице начинает стабилизироваться. Однако пока на улице не совсем летние температуры. Днем в Хабаровске до +18 градусов тепла. Ветер будет не самый ласковый - северо-восточного направления. Скорость удержится в пределах 5-10 метров.

В южных районах края хоть и будет потеплее, но синоптики обещают местами небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер ожидается восточный, до 10 метров.

- В центральных районах региона температура днем будет как в Хабаровске - плюс 18 градусов. Ветер ожидается различных направлений, от 5 до 12 метров. Местами пройдет небольшой дождь, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северных районах уже традиционно местами пройдут небольшие осадки - такие как дождь и мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется до +16 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.

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