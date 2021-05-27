В Хабаровском крае вновь количество заболевших превысило число выздоровевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе продолжает расти ежесуточное количество заболевших. За прошедшие сутки, 26 мая, в Хабаровском крае уже во второй раз за долгое время количество заболевших превысило число выздоровевших. Ранее подобная ситуация регистрировалась 21 мая. Согласно статистике, заболело за сутки 36 человек, а выздоровело - 33. Сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях находятся три пациента. Еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Лидером по количеству новых случаев вновь стал Хабаровск. В краевой столице зарегистрировано 33 случая из 36. Еще два случая зарегистрировано в Хабаровском районе, а также один случай в Комсомольске-на-Амуре, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Пока в регионе свободными остаются 109 коек из 471. На стационарном лечении находятся 362 человека, а 1272 лечатся дома.

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