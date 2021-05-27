В двух домах нет горячей воды в Хабаровске

За минувшие сутки на дорогах города произошло 31 ДТП
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Отключения ГВС в двух домах произошли по разным причинам, сообщает администрация Хабаровска. Однако в 2029 жилых домов с сегодняшнего дня вернулась горячая вода. Это означает, что на ТЭЦ-3 завершились испытания.
В целом обстановка на 27мая в Хабаровске благоприятная. Городские службы в штатном режиме занимаются уборкой песка, мусора, дорог, тротуаров и остановок.
Кроме того, за минувшие сутки на дорогах города произошло 31 ДТП, а также два пожара и пять возгораний. На все вызовы профильные службы отреагировали оперативно.
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