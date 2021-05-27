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Общество27 мая 2021 3:15

В двух домах нет горячей воды в Хабаровске

Испытания на ТЭЦ-3 завершились, и практически во все дома вернулось горячее водоснабжение
Татьяна ЦВЕНГЕР
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За минувшие сутки на дорогах города произошло 31 ДТП

За минувшие сутки на дорогах города произошло 31 ДТП

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Отключения ГВС в двух домах произошли по разным причинам, сообщает администрация Хабаровска. Однако в 2029 жилых домов с сегодняшнего дня вернулась горячая вода. Это означает, что на ТЭЦ-3 завершились испытания.

В целом обстановка на 27мая в Хабаровске благоприятная. Городские службы в штатном режиме занимаются уборкой песка, мусора, дорог, тротуаров и остановок.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах города произошло 31 ДТП, а также два пожара и пять возгораний. На все вызовы профильные службы отреагировали оперативно.

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