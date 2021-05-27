Девятиклассники Хабаровского края смогут подать апелляцию на результаты ОГЭ онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году ОГЭ сдают 12 066 девятиклассников региона. По информации правительства Хабаровского края, в этом году заработает новая функция на портале «Услуги27». С 2017 года через сайт выпускники, сдающие ОГЭ, могли ознакомиться с результатами экзамена. А с этого года у них появилась возможность подать апелляцию, не выходя из дома.

- Сервис разработан и усовершенствован министерством информационных технологий и связи региона и Региональным центром оценки качества образования. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность подачи апелляции через портал на результаты ЕГЭ, - сообщили в министерстве информационных технологий и связи края.

Подать апелляцию можно будет в течение двух дней после оглашения результатов. Решение предоставят в срок до семи рабочих дней. Воспользоваться услугой смогут школьники старше 14 лет, а также их родители или официальные представители. Найти результаты и подать апелляцию можно будет в разделе «Результаты ОГЭ 9 класс».

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