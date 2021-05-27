Расширение географии поставок овощей замедлило инфляцию в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в апреле годовая инфляция снизилась и составила 4,7% Фото: Архив КП

В Хабаровском крае в апреле годовая инфляция снизилась и составила 4,7% против 5,1% в марте текущего года. На это повлияли расширение географии поставок овощей и эффект высокой базы прошлого года в динамике цен.

В крае подешевели помидоры и замедлился рост цен на огурцы и морковь. Этому способствовало то, что на региональный рынок пришли новые российские и зарубежные сельхозпроизводители. Кроме того, на стоимость овощей повлиял эффект высокой базы прошлого года. Напомним, год назад цены на овощи росли из-за приостановки их поставок из Китая на фоне действия карантинных мер на российско-китайской границе. Весной этого года ограничений не было, и это позитивно сказалось на динамике цен.

В сегменте непродовольственных товаров замедление инфляции также произошло преимущественно за счет эффекта высокой базы прошлого года. Годом ранее на фоне пандемии вырос спрос на медикаменты и медицинские товары, моющие и чистящие средства, бытовую технику и строительные материалы, что вместе с ослаблением рубля привело к удорожанию этих товаров. В этом году ситуация стабилизировалась, и темп роста цен замедлился.

Вместе с тем рост мировых цен на нефть стал основной причиной ускорения годового прироста цен на бензин и дизельное топливо. При этом ожидается, что принятые Правительством Российской Федерации меры стабилизируют цены на внутреннем рынке в ближайшее время.

В сфере услуг на ускорение инфляции повлияли растущие издержки региональных перевозчиков. Из-за роста цен на топливо и запасные части подорожал проезд в коммерческих городских автобусах.