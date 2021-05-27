За крупные денежные призы предлагают побороться студентам Хабаровского края Фото: Вера ПИДЧЕНКО

Всего 15 дней остается до конца регистрации на всероссийский конкурс «Твой ход». Принять участие могут студенты бакалавриата и специалитета невыпускных курсов.

В этом году проект рассчитан на пять месяцев и включает в себя четыре этапа - от знакомства и выбора тематики до защиты готовых проектов перед экспертами и заказчиками. Проявить себя участники могут в 11 направлениях: «расширяю границы возможного», «открываю страну», «двигаю прогресс», «меняю города», «вдохновляю», «развиваю среду», «берегу природу», «делаю добро», «говорю о главном», «помню о важном» и «создаю новое». На каждом из четырех этапов лучшие будут отмечены материальными призами от спонсоров, а некоторые даже получат приглашение пройти стажировки в крупных федеральных компаниях.

Общие итоги организаторы конкурса объявят осенью. Двести победителей получат по 1 миллиону рублей. Грант можно будет потратить на образование, стартап, улучшение жилищных условий или путешествие по России. Еще 50 грантов по 2,5 миллиона каждый победители смогут распределить на развитие своего факультета или вуза.

Последний день регистрации на конкурс - 12 июня. Заявки можно оставить на сайте. Еще больше подробностей на страницах проекта в социальных сетях:

ВКонтакте - https://vk.com/tvoyhodonline

Instagram - https://www.instagram.com/tvoy.xod/