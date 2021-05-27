Лучших предпринимателей года назвали в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 27 мая, в торжественной обстановке предпринимателям края вручили заслуженные награды. Всего в этом году было прислано 88 заявок из 13 муниципальных образований региона. Однако к участию было допущено всего 64 человека. В 2021-м конкурс проводился в 25-й раз.

- Малый и средний бизнес вносит значимый вклад не только в экономическое развитие региона, но и в решение социальных задач. Пандемия стала испытанием для всех предпринимателей. Из-за ограничений деловая активность в Хабаровском крае резко снизилась, что негативно отразилось на экономике. Но независимо от этого в 2021 году конкурс собрал рекордное количество заявок, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Участников в номинации «Народный предприниматель» выбирали посредством зрительского голосования. За кандидатов проголосовало 15 тысяч человек. Всего в конкурсе было заявлено 18 номинаций, в каждой из которых выбрали по одному лауреату и победителю.

Кроме того, заслуженные награды предпринимателям вчера вручил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

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