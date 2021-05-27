Передовые технологии внедрены на ХНПЗ после планового ремонта

Передовые технологии внедрены на ХНЗП после планового ремонта. Фото: пресс-служба ХНЗП.

Выпуск продукции на предприятии идет в соответствии с производственным планом, отметили в компании. Плановый ремонт прошел на всех технологических установках завода. Изменения позволят производить высококлассные моторные топлива по мировым стандартам.

Как отметили в компании, специалисты предприятия выполнили запланированные работы в соответствии с установленным планом-графиком производства работ.

- В соответствии с имеющимися требованиями к эксплуатации сложного технологического оборудования завод провел плановую остановку технологических установок для проведения работ по диагностике, обслуживанию и плановому текущему ремонту. Работы прошли на всех технологических установках завода. В производственные процессы завода внедрены передовые технологии по лицензиям мировых лидеров – Shell, Foster Wheeler, Axens. Специалисты предприятия выполнили запланированные работы в соответствии с установленным планом-графиком производства работ, что позволило повысить экологичность и эффективность производства ХНПЗ. Технологическое оборудование запущено в работу, выпуск высококлассных моторных топлив обеспечивается в соответствии с производственным планом, - говорится в сообщении.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод - это одно из динамично развивающихся и важнейших предприятий отечественной промышленности Дальнего Востока, ключевое звено группы ННК.

В распоряжении завода современное технологическое оборудование и технологии ведущих мировых лидеров отрасли, которые позволяют перерабатывать 5 млн тонн нефти в год, при этом соблюдая все нормы и требования промышленной безопасности и экологии. Стоит отметить, что производимые предприятием моторные топлива реализуются на территории Дальнего Востока, обеспечивая население качественными нефтепродуктами в отдаленных населенных пунктах.

Хабаровский НПЗ ведет реализацию мероприятий, направленных на увеличение межремонтного пробега оборудования и увеличение срока безостановочной работы Завода, что позволит дополнительно нарастить объемы выпуска высококлассных моторных топлив. Реализация разработанных планов технологического развития направлена на совершенствование промышленной и экологической безопасности производства, на повышение надежности и эффективности работы оборудования.

В настоящее время группой ННК реализуется программа обширной модернизации завода. Столь масштабные планы позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать условия для обеспечения внутреннего рынка объёмом высококачественного экологически чистого топлива стандарта Евро-5.

Помимо производственных задач группа ННК уделяет особое внимание природоохранным мероприятиям. Работать и развиваться в гармонии с природой – один из девизов Хабаровского НПЗ. Проведенный плановый текущий ремонт и внедрение новых технологических процессов сопровождаются разработкой высокоэффективных современных природоохранных мероприятий и строгим контролем за состоянием атмосферного воздуха и сточных вод.

Руководство группы ННК прикладывает максимум усилий, чтобы завод сохранял высокий статус градообразующего предприятия и ответственного работодателя. Главные показатели социальной стабильности – это низкая текучесть кадров, наличие сплоченной команды и трудовых династий, а также награды престижных отраслевых конкурсов.