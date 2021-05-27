«Ростелеком Книги»: 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудио книг в кармане. Фото: пресс-служба копании «Ростелеком».

В каталоге услуги 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудио книг. При оформлении подписки первые 14 дней доступа в подарок.

Подключив «Ростелеком Книги» не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве будет всегда под рукой. В электронной библиотеке книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Новинки здесь появляются быстрее, чем отпечатанный тираж в книжных магазинах.

- Часто слышу, что люди стали меньше читать. Мне кажется, что это не так. Люди стали отдавать предпочтение электронному формату и рост числа пользователей книжных электронных сервисов это подтверждает. Электронная книга всегда под рукой — она доступна с телефона, планшета, компьютера. Одним аккаунтом в “Ростелеком Книги” могут пользоваться до пяти человек с разных устройств, а значит читать и слушать книги можно всей семьей без дополнительных затрат, — рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Стоимость «Базовой» подписки «Ростелеком Книги» составляет 229 рублей в месяц. В подписку включена библиотека из 135 тысяч электронных книг. Вся библиотека, а это 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудио книг, собрана в подписке «Все включено». Ее стоимость 549 рублей в месяц. Для любителей слушать книги — подписка «Аудио», она включает в себя 26 тысяч аудиокниг различных жанров и стоит 459 рублей в месяц. Дополнительно сервис «ЛитРес» дает скидку 20% пользователям «Ростелеком Книги» на любые произведения, которые не вошли в каталог выбранной ими подписки.

- Раньше я искала электронные книги на бесплатных сервисах и изредка покупала те, которые очень хотелось прочесть. О “Ростелеком Книги” узнала от подруги и попробовав осталась довольна. Я пенсионерка и много читаю. Покупать обычные книги в магазине для меня накладно, да и хранить их потом особо негде. Теперь, заплатив в месяц сумму примерно равную одной бумажной книге, я имею доступ к огромной электронной библиотеке. Могу пролистать сотни электронных произведений и прочитать те, которые приглянулись, — рассказывает Любовь Иванченко.

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android. Для удобства пользователя во время чтения в приложении можно менять: фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки. Книги можно загрузить в приложение и читать в нем без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах — начав читать на смартфоне, можно продолжить с того же места, например, на планшете.

Узнать подробную информацию о тарифах и подключить услугу можно по ссылке или по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-100-0-800.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».