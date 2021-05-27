Литературный стендап в честь писателя Николая Наволочкина впервые пройдет в Хабаровске

1 июня, в 16:00 в Хабаровской краевой библиотеке им. Николая Наволочкина впервые пройдут чтения фрагментов рассказов дальневосточного писателя в формате литературного стендапа. Мероприятие организовано детской библиотекой, хабаровским отделением Союза журналистов России и районным сообществом «Живем в Железнодорожном».

- Мы стали очень редко читать детям книжки, а ещё реже рассказы наших дальневосточных писателей, Николай Дмитриевич Наволочкин удивительный автор, пронёсший любовь к детям через героев своих добрых произведений. Мы решили объединить три повода - День библиотек, День города и День защиты детей, собраться за чаем и почитать свои любимые фрагменты из рассказов Наволочкина, - говорит председатель регионального отделения Союза журналистов России Ксения Исаева.

Все желающие прочесть любимые отрывки из произведений, получат номера, среди которых после окончания встречи будет произведён розыгрыш подарков, а ещё гости смогут познакомиться с уникальной экспозицией «Дом- музей Н.Д. Наволочкина».

- В библиотеке создана копия дома в посёлке Николаевка, где родился и провёл детство писатель. У нас есть его вещи, печатная машинка. Николай Дмитриевич бывал у нас и мы хорошо помним его. Будем вспоминать этого удивительного человека, почётного гражданина Хабаровска и писателя, - говорит директор библиотеки Ольга Ракова.

Желающие принять участие в литературном стендапе, могут обратиться к организаторам по телефону +79990800270. Количество мест ограничено.