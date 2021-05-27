К ЕГЭ готовятся власти Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает краевой минобр, еще есть шанс стать общественным наблюдателем на экзамене.

- Наблюдать можно будет как в местах проведения экзаменов, так и онлайн. Системы установлены во всех 88 пунктах проведения ЕГЭ в регионе. В обзор камер видеонаблюдения входят все объекты, кроме заполненных бланков регистрации и ответов. Кроме того, сохраняется конфиденциальность персональных данных участников экзаменов, - объяснили в краевом министерстве образования и науки.

В этом году наблюдателям вновь поможет в выявлении нарушений технология анализа поведения с использованием нейросети. При возникновении спорных ситуаций система составляет «подозрение на нарушение» и отправляет наблюдателю, а затем модератору. Онлайн-трансляция из аудиторий будет доступна на портале «Смотри ЕГЭ».

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