Подпер дверь и поджег: за сожжение людей в Хабаровском крае мужчина отсидит 15 лет Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Прошлым летом 42-летний мужчина с криминальным прошлым пришел в гости к знакомой семейной паре. Жили те скромно – в строительном вагончике. Компания проводила вечер за спиртным, как вдруг произошел конфликт. Грубого гостя из дома прогнали. Но он оказался слишком злопамятным. Спустя какое-то время он вернулся и поджог вещи на деревянной веранде дома, предварительно подперев входную дверь.

- От ожогов на месте скончался 47-летний мужчина. Его жене удалось выбраться. Вину подсудимый не признал, однако доказательства оказались сильнее, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Вскоре поджигатель отправится на 15 лет в исправительную колонию особого режима.

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