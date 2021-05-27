Волонтеры очищают берега Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В рамках Всероссийской акции «Вода России» в Хабаровске и крае продолжается работа по уборке территорий вдоль линий рек и озер. К акции уже присоединились больше 500 волонтеров. До конца октября планируется очистить около 120 километров берегов региона.

- Отдельное внимание обратят на берега рек Амур, Мая, Бикин, Чегдомын, Хальзан, Охота, Амгунь, Сита. Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо связаться с организаторами акций на местах, - сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.

В этом году волонтеры уже успели убраться на берегу в Кировском районе, в окрестностях заводов «Дальдизель» и «Амуркабель», арены «Ерофей», музея-дамбы на улице Павла Морозова, Амурской протоки. В районах региона уборки прошли в селе Малышево и Нижнетамбовское.

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