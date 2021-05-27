Погода 28 мая: в Хабаровске потеплеет до +21 градуса Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Не особенно теплой выдалась уходящая рабочая неделя, несмотря на то, что в Хабаровске осадков толком не было, температуры были не высокими. Сегодня, 28 мая в краевой столице чуть потеплеет, термометр покажет днем уже +21 градус. Ветер слабый, 4-9 метров в секунду и северо-восточного направления. Об этом сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

- Южные районы Хабаровского края ждут небольшие осадки – дожди. днем тепло. до +22 градусов, ветер суть сильнее и другого направления, чем в столице – до 12 метров в секунду, - рассказали синоптики.

В центральной части региона тоже ожидаются дожди сегодня. Исключение – Хабаровский и Нанайский районы, здесь сухо. В дневное время воздух прогреется до +22 градусов, ветер будет дуть со скоростью до 12 метров. Север региона, в частности Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, ждут осадки сегодня, правда не большие. В остальных частях северных районов осадков не ожидается. Днем от +5 – до +16 градусов.

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