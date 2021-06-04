Детский праздник, подарки и товары за 1 рубль: в хабаровском «Галамарте» 5 июня. Фото: пресс-служба «Галамарта».

Однако на этом приятные сюрпризы не заканчиваются: на этот раз любой третий товар будет стоить всего 1 рубль. Только 5 июня! Адрес: Хабаровск, улица Волочаевская, 17.

Уже пора выбирать, что вы не успели приобрести в прошлый раз? Бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, а может, необходимые дома хозтовары? Акция «Третий за 1 рубль» действует на все, и пусть начало лета станет по-настоящему позитивным и ярким!

Детский праздник, подарки и товары за 1 рубль: в хабаровском «Галамарте» 5 июня. Фото: пресс-служба «Галамарта».

А пока родители занимаются покупками, дети тоже скучать не будут: для них в магазине будет организован детский праздник. Конкурсы и игры, огромные облака сладкой ваты, подарки! И, конечно, веселые рыжие коты и Баба Яга – бессменные талисманы «Галамарта», которые как никто умеют находить с малышами общий язык.

Детский праздник, подарки и товары за 1 рубль: в хабаровском «Галамарте» 5 июня. Фото: пресс-служба «Галамарта».

В 19:00 можно будет получить и другие подарки от народного магазина, главным из которых станет детский электромобиль.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи по доступным ценам, а дополнительно к ним здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи. Все необходимое для комфортной жизни – теперь в одном месте.

Адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 17.

Часы работы: 10:00-21:00

www.galamart.ru