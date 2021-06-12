Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За минувшие сутки на территории Хабаровского края диагноз CJVID-19 поставили 75 жителям. Заболеваемость резко начала расти, Роспотребнадзор настаивает на введении ограничительных мер. Вполне возможно, что в регионе снова запретят поводить массовые мероприятия, где численность превышает сотню человек, а также могут вновь запретить впускать в зрительные залы больше половины гостей. За день выздоровевших от коронавируса зарегистрировано лишь 48 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Только в Хабаровске за день 18 новых случаев, в Комсомольске – 10, в Совгаванском и Верхнебуреинском районах по семь случаев, в Охотском районе – 15, в имени Лазо – 13, в Бикинском четверо заболевших, а в Ванинском районе – один, - добавили в минздраве.

В госпиталях края в тяжелом состоянии пребывают 12 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Медики делают все возможное, чтобы они шли на поправку. Справиться с коронавирусом можно лишь пройдя массовую вакцинацию. Поставить прививку можно в поликлиниках края.

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