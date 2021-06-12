На Комсомольской площади Хабаровска пройдет концерт в честь Дня России Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске сегодня празднуют День России. На Комсомольской площади начался фестиваль «Карагод», выступают творческие коллективы. Стартовал фестиваль сегодня в полдень. на площади заработала ярмарка мастеров. тут и там продают изделия, созданные своими руками, из самых разных материалов, в том числе из бересты, кожи. Среди товаров – панно, вышивки, костюмы, поделки и украшения, изделия из бисера, камня, глиняные вазы, посуда, деревянные поделки, обереги, игрушки и многое-многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- На площади для гостей организованы мастер-классы, все желающие могут попробовать смастерить изделия декоративно-прикладного искусства, - добавили в правительстве.

В четыре часа дня стартует праздничный концерт. Традиционно его откроет большой хоровод.

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